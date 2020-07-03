Etiyopya'da ünlü şarkıcının öldürülmesinden sonra başlayan eylemlerde 81 kişi hayatını kaybetti

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Etiyopya'da şarkıcı ve aktivist Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından ülkede meydana gelen eylemlerde en az 81 kişi hayatını kaybetti.

34 yaşındaki şarkıcı, başkent Addis Ababa'da kim olduğu tespit edilemeyen bir kişi tarafından vurulmuştu. Cinayetten sonra başkentte başlayan eylemler kısa süre içinde civar kasabalara da yayıldı.

Oromia bölgesi polis komiseri, çarşamba günü meydana gelen olaylar sonucunda 78 sivilin ve 3 polis memurunun öldüğünü belirtti. Ölenler arasında Hundessa'nın amcasının da olduğu aktarıldı.

Eylemlerle bağlantılı olarak 35 kişi gözaltına alındı.

Hundessa'nın neden öldürüldüğü bilinmese de olayla iligili tutuklamalar yapıldığı belirtildi.

Hachalu Hundessa, Aroma etnik grubunun sembol isimlerinden biriydi. 2015'te başlattığı eylemler 2018'da hükûmerin reform kararı almasını sağladı. Hundessa'nın şarkıları genel olarak Oromiaların mücadele ve sıkıntılarından bahsediyordu.