Etiyopya'da bir köye saldırı düzenlendi: 100'den fazla insan öldü

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, Benishangul-Gumuz bölgesinde bir köye sabaha karşı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Komisyonun açıkladığına göre saldırıda 100'den fazla kişi öldürüldü.

CNN'in aktardığı habere göre, Afrika'nın en çok nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Etiyopya'nın pek çok etnik grubun yaşadığı Benishangul-Gumuz bölgesinde bir köye sabaha karşı silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu 100'den fazla insanın öldürüldüğünü açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed konuyla ilgili paylaştığı tweette "Benishangul-Gumuz bölgesindeki katlia çok trajik" dedi ve bölgeye gerekli güvenli güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Etiyopya'nın bir başka bölgesi olan Tigre eyaletinde ise hükûmetin düzenlediği operasyon nedeniyle 950 bine yakın insan Sudan'a kaçmak zorunda kaldı. Son altı haftadır Tigre'ye federal güçlerin gönderilmesinin diğer bölgelerde güç boşluğu yarattığı düşünülüyor.