Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi trafik kazasına karıştı; "Türkiye'yle savaş çıkartırım" dedi!

Ankara’da alkol alıp trafiğe çıkan Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi peş peşe iki kazaya neden oldu. Alkol testi yaptırmayı kabul etmeyen şahıs, Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, T.H, 06 CD 6124 plakalı araçla Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde seyir halindeyken önce plakası belirlenemeyen bir araca, ardından da 06 AFT 668 plakalı başka bir araca arkadan çarptı.

Burak Apaydın'ın sürücüsü olduğu 06 AFT 668 plakalı araç çarpmanın etkisiyle park halindeki 06 T 1740 plakalı taksiye vurdu. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiyopya Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtilen T.H, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kazanın taraflarından Burak Apaydın, kazaya neden olan T.H.'nin alkolün etkisiyle kendileriyle dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, "Bu arkadaş, alt yolda arabaya çarpıyor. Oradan kaçıp geldi, bize çarptı. Bir ülkenin büyükelçiliğinde görevliymiş. Alkol testini kabul etmiyor ve ‘Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım' diyor. Arkadaşlar da şahit, gerçekten böyle söyledi" şeklinde konuştu.