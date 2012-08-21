Etiyopya Başbakanı Zenawi öldü

Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi haftalardır devam eden hastalığının ardından 57 yaşında öldü.

Zenawi Temmuz'da hastaneye kaldırılmış ancak hastalığının ne olduğu açıklanmamıştı.

Meles, 1991'de gerilla hareketi lideri olarak komünüst Mengistu Haile Mariam yönetimini devirerek 1991'de işbaşına gelmişti. 1995'e kadar cumhurbaşkanlığı yapan Zenawi daha sonra başbakan oldu.

Zenawi'nin yetkilerini geçici olarak yardımcısı Hailemariam Desalegn üstlendi. Hailemariam Desalegn, aynı zamanda Etiyopya Dışişleri Bakanı.

Üç hafta önce hükümet sözcüsü BBC'ye açıklamasında Zenawi'nin ağır hasta olduğu yolundaki iddiaları reddetmiş ve başbakanın iyileşmeye başladığını söylemişti. (BBC Türkçe)