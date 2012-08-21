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Dünya

Etiyopya Başbakanı Zenawi öldü

Meles Zenawi'nin hasta olduğu yolundaki spekülasyonlar, geçen ay Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği zirvesine katılmaması üzerine başlamıştı

21 Ağustos 2012 12:06

Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi haftalardır devam eden hastalığının ardından 57 yaşında öldü.
Zenawi Temmuz'da hastaneye kaldırılmış ancak hastalığının ne olduğu açıklanmamıştı.

Meles, 1991'de gerilla hareketi lideri olarak komünüst Mengistu Haile Mariam yönetimini devirerek 1991'de işbaşına gelmişti. 1995'e kadar cumhurbaşkanlığı yapan Zenawi daha sonra başbakan oldu.

Zenawi'nin yetkilerini geçici olarak yardımcısı Hailemariam Desalegn üstlendi. Hailemariam Desalegn, aynı zamanda Etiyopya Dışişleri Bakanı.

Üç hafta önce hükümet sözcüsü BBC'ye açıklamasında Zenawi'nin ağır hasta olduğu yolundaki iddiaları reddetmiş ve başbakanın iyileşmeye başladığını söylemişti. (BBC Türkçe)

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