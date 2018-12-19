Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2

ANKARA,(DHA) -

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Eyüpcan Delibalta, Erçin Ilgaz, Mikail Koçak (Dk. 86 Ahmet Kaan Ergün), Caner Yılmaz, Samet Yalçın, Mehmet Bektaş, Akın Akman (Dk. 46 Mehmet Atik), İbrahim Alan (Dk. 75 Mehmet Fuat Gölbaşı)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Seth Sincere, Mina, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildız (Dk. 84 Donald), Muniru, Pereira (Dk. 46 Eren Tozlu), Berkan Durdu, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 63 Aleksic)

GOLLER: Dk. 54 Ahmed Ildız, Dk. 88 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) - Ömer Esenkaya (Etimesgut Belediyespor)

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçında deplasmanda TFF 2\'nci Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un gollerini 54\'üncü dakikada Ahmet Ildız ve 88\'inci dakikada ise Eren Tozlu kaydetti.