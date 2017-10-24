Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor: 0 - 1

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -
STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Salih Mazlum
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli- Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Nuh Aşkın (Dk. 42 Sabri Turgut), Gökhan Lale, Ahmet Kaan Ergün, Rıdvan Sağlam, Mehmet Bektaş, Eren Taşkın (Dk. 85 Halil Sıraç Demirel), Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Erçin Ilgaz), Umut Koray Öz
Antalyaspor: Ferhat Kaplan- Nazım Sangare, Yusuf Çelik, Chico,Sakıb Aytaç (Dk. 86 Musa Nizam), Harun Alpsoy, Sandro (Dk. 64 Mustafa İnan),Danilo, Deniz Kadah, Aydın Karabulut (Dk. 56 Menez), El Kabir
GOL: Dk. 61 Danilo (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk.59 Ahmet Kaan Ergün (Etimesgut Belediyespor) - Dk. 50 Yusuf Çelik, Dk. 90+2 El Kabir (Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur mücadelesinde TFF 2\'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor, Antalyaspor\'a 1-0 yenildi. Antalyaspor bu galiyibeti ile 5\'inci tura yükseldi.
(FOTOĞRAFLI)