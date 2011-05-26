-ETİLER'DEKİ PATLAMADA AYAĞI KOPTU İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, Beşiktaş'ın Etiler semtinde meydana gelen patlamada yaralananlardan 3'ünün kadın, 4'ünün de erkek olduğunu bildirdi. Dokucu, ayağı kopan bir kadının ameliyata alındığını bildirdi. Patlamanın ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dokucu, gazetecilere açıklama yaptı. Dokucu, Etiler'deki patlamanın Şişli Etfal ve Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanelerine ambulanslarla 7 yaralı taşındığını belirtti. Yaşları 23 ila 55 arasında değişen yaralılardan 3'ünün kadın, 4'ünün de erkek olduğunu ifade eden Dokucu, ''Bu hastalarımızın ikisinde ağır olarak nitelendirebileceğimiz bir tablo söz konusudur'' dedi. Ali İhsan Dokucu, birinin de polis olduğunu belirttiği yaralıların durumları hakkında şu bilgileri verdi: ''Hayati risk içermesi açısından en önemli hasta Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olan 45 yaşındaki bir bayan hastadır. Her iki ayağında da çok ciddi yaralanma vardır. Ayağının birinde tam kopma, diğerinde de ciddi bir yaralanma vardır. Şu dakikalarda ameliyathanede kendisine müdahale edilmektedir. Aynı hastanedeki ikinci hastamız da bir bayandır. Onda yüzeysel şarapnel yaralanması var ancak hayati tehlikesi yok. Şişli Etfal Hastanesinde ise ilgili arkadaşlarımızla beraber hastalarımızı ziyaret ettik. 5 hasta var bu hastanede. Bunlardan bir tanesinin durumu diğerlerine göre biraz daha ağırdır. Kendisinde yüz yanığı ve yüzeysel yaralanmalar mevcuttur. Aynı zamanda bir solunum sistemi yanığı söz konusudur. Bu hastamızı yoğun bakımda biraz evvel ziyaret ettim. Bilinci yerinde olmakla beraber yoğun bakım şartlarına ihtiyacı olan bir hastamızdır. Bir diğer hastamız 55 yaşında bir polis memuru. Aynı hastanemizde görevli bir polis memurumuzdur. Onda da yüzeysel yüz yanığı mevcuttur. Onun da serviste takibi yapılmaktadır. Diğeri hastalarımızda tamamen şarapnel yaralanmaları var. Herhangi bir hayati tehlike içermemektedir.'' Öte yandan, yaralı polisin Seyfi Erdem, İETT şoförünün ise Üzeyfe Erdem olduğu belirtildi. Diğer yaralıların isimlerinin ise Yazgülü Şubatlı, Sami Işık, Ayten Bal ve Ceyhan Mercan ile soyadı öğrenilemeyen Agof olduğu öğrenilmişti.