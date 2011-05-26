Etiler'de patlama: 1'i polis 7 yaralı var

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Çapkın: Patlama orta şiddetli

2 yaralının durumu ağır



İstanbul'un en işlek bölgelerinden Etiler'deki Akmerkez'in önünde bir patlama meydana geldi. Koç Köprüsü'nün altındaki İETT durağında meydana gelen patlamada biri polis 7 kişinin yaralandığı bildirildi.Bölgenin güvenlik kordonuna alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına başladı. Bombanın çöp kutusunda bırakıldığı tahmin edilirken olay yerinde bir şüpheli paket daha bulunduğu ve bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.İstanbul Emniyet MüdürüEtiler'deki patlamaya, yol üzerinde bir elektrikli bisikletin üzerine konulmuş bombanın neden olduğunu söyledi. Zamanlama ve olay yerinin polis okuluna yakın olmasının, altı çizilmesi gereken iki önemli unsur olduğunu belirten Çapkın, "Polise dönük denebilir belki" dedi.Patlamanın meydana geldiği Etiler'de incelemelerde bulunan Çapkın, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hüseyin Çapkın, "08.58'de köprünün altında bir elektrikli bisikletin üstüne konulmuş bir patlayıcı. Büyük çapta bir patlayıcı değil, hafif şiddetli de değil. Orta şiddetli bir patlayıcı konulmuş. Şu anda 7 yaralı var. Biri, oradan geçmekte olan polis memuru. Hayati tehlikesi var diyebileceğimiz yaralı yok şu anda. Durumları yakından takip ediliyor" dedi.Olayda 5 aracın hasar gördüğünüde belirten Hüseyin Çapkın, "Etiler Polis Okulu'nun çok yakın olması, polise dönük denebilir belki. Bunu araştıracağız. Çok şükür ki ölen yok. Teknik yönler araştırılıyor. Bu, kimsenin yanına kalmaz. Mutlaka buluruz. Halkımızın içi rahat olsun. Tesellimiz ölen kimsenin olmamasıdır.Zamanlama ve polis okuluna yakın olması, altı çizilmesi gereken iki önemli unsur" diye konuştu.

Patlamada yaralanan 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamada yaralananlar arasında bulunan polis memuru, görev yaptığı Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Patlamanın ardından yaralılardan Aytel Bal ve Ceyhan Mercan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sami Işık, Uzeyfe Erdem, Yazgülü Şubatlı, polis memuru Seyfi Erdem ve isminin Agof olduğu öğrenilen Ermeni uyruklu vatandaş ise Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.









İşe giderken bombaya yakalandı, bacağı koptu





Ayten Bal ve Ceyhan Mercan'ın patlama sırasında otomobille olay yerinden geçtikleri ve bu sırada yaralandıkları öğrenildi. Bacağını kaybeden 38 yaşındaki Ayten Bal'ın özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalıştığı öğrenildi. Arkadaşı Ceyhan Mercan ile otomobille ilerlerken patlamaya yakalanan Bal'ın ameliyata alındığı belirtildi.







Yaralıları ziyaretinin ardından Şişli Etfal Hastanesi çıkışında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Dokucu, "Hayati risk içermesi açısından en önemli hasta Okmeydanı'ndaki hastamız. 41 yaşında her iki ayağında da ciddi yaralanma var. Birinde tam kopuk, diğerinde de ciddi bir yaralanma söz konusu. Şu dakikalarda ameliyatı sürüyor.

Okmeydanı'ndaki diğer hastamız ise şarapnel parçalarından yaralanmış durumda. Şişli Etfal Hastanemizde 5 ayrı hasta var. Bir tanesi ağır. Aynı zamanda solunum sistemi yanığı söz konusu. Yoğun bakım şartlarında ziyaret ettim. Bilinci yerinde, takibi gerektiren bir hasta. Bir diğer yaralımız 55 yaşındaki bir polis memuru. Kendisi aynı zamanda hastanemizin de polis memurlarından bir tanesi. Nöbet değişiminin ardından hastaneden ayrıldıktan sonra olayda yaralanmış. Yüz yanığı var. Diğer hastalarımızın da tamamı şarapnelden yaralanmıştır" diye konuştu.



Gazeteci Tülay Şubatlı, ciddi yanığı olan akrabası Yazgülü Şubatlı'yı hastanede ziyaret etti. Şubatlı, ziyaretin ardından ''Yazgülü'nün yüzünde ağır yanıklar var. Saçları da yanmış. En ciddi sorun nefes borusunda. Doktorlar nefes borusunun içeriden yandığını söyledi. Yazgülü'nün bu yanıktan ötürü yemek borusunun kapanması önlenmeye çalışılıyor. Halen yoğun bakımda. Sağ gözü de yaralanmış ama ne derece yaralandığını öğrenemedik. Olay sırasında yolda yürüyormuş. Olayın hemen ardından kendi telefonu bozulduğu için başkasının telefonundan eşini arayarak hastaneye kaldırıldığını haber vermiş. Yazgülü'nün bilinci açık'' dedi.



Öte yandan, yaralılardan Sami Işık'ın babası Özcan Işık, oğlunun arkadaşı ile birlikte işe gitmek üzere yola çıktığını ve bu sırada yaralandığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.





Vali Mutlu: Terörün çirkin yüzü





İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, ''Terörün çirkin yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı ve özellikle sivil vatandaşların etkilendiğini görüyoruz'' dedi.

Vali Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın mahiyetine ilişkin olarak güvenlik birimlerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Mutlu, şunları kaydetti:





''Çok şiddetli, çok etkili bir patlayıcı değil ama yaralanma hadiselerine sebebiyet verecek oranda tesiri olan patlayıcı. Olayı şu ana kadar üstlenen yok. Güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, konuyla ilgili olay yerindeki bütün bulgulara ve farklı bilgilere ulaşmak üzere yoğun bir çalışma sürdürüyor. Terörün çirkin yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı ve özellikle sivil vatandaşların etkilendiğini görüyoruz. Bu nedenle şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bu tür saldırıların, eylemlerin hiçbir zaman toplumumuzun morali üzerinde olumsuz tesir yaratması mümkün değildir. Bütün toplumumuz bunu şiddetle kınar. Terör karşısında topyekun birlik, beraberlik duruşumuzu güçlendirir. Yapanların da yanına kalmaz.''



Bu olayı gerçekleştirenlerin tespit edilerek adalet önüne çıkartılacağını belirten Vali Mutlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.





Patlamanın tanıkları anlatıyor





Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada aracı hasar gören taksi şoförü Yalçın Demirkıran, ''Yan tarafımda İETT otobüsü vardı. Büyük bir patlama gerçekleşti. Kendimi hemen araçtan dışarı attım'' dedi.



Olayda hasar gören 34 TAT 19 plakalı taksinin şoförü Yalçın Demirkıran, ''Akmerkez'den Zincirlikuyu'ya ilerliyordum. Yan tarafımda İETT otobüsü vardı. Büyük bir patlama gerçekleşti. Kendimi hemen araçtan dışarıya attım. İnsanlar panik halinde ve bağrışıyordu. Ardından sağlık görevlileri ve polis geldi. Bizi olay yerinden uzaklaştırdı'' diye konuştu.

Evinin olay yerine yakın olduğunu ve patlama sırasında mutfakta iş yaptığını belirten Sevim Gündoğan da ''Büyük bir sallantı hissettim, ses duydum. Deprem olduğunu sandım. Televizyondan patlamanın bizim burada olduğunu öğrenince kendimi dışarıya attım. Patlamanın olduğu yerdeki otobüsü gördüm. Arka tarafında yaralılar vardı. Yerde de bir iki yaralı olduğunu gördüm. Olaydan sonra polis ve sağlık ekipleri gelerek müdahale etti'' dedi.

Akmerkez'de servis şoförlüğü yaptığını, her sabah olayın meydana geldiği güzergahı kullandığını belirten Şener Bayraktar da ''Saat 09.05 sırasında 2 tane arka arkaya patlama oldu sanki. Yer sallandı. Akmerkez'in önünden köprünün ayağına doğru yürüdük. Yaralıları gördük. Otobüsün önünde ve yol kenarında yatan yaralılar vardı'' diye konuştu.

Patlamanın meydana geldiği yere 20 metre mesafedeki eczanenin sahibi Gilman Doğan, iş yerini açtıktan yaklaşık 10 dakika sonra çok şiddetli bir gürültü duyduklarını söyledi.

Doğan, tam olarak ne olduğunu anlayamadığını, bunu üzerinde kepenklerini kapatıp ambulans ve itfaiyeyi aradığını belirtti.

Olay yakınındaki bayan kuaföründe çalışan Hasan Aygün de ''Patlamayı duyunca olayın olduğu yere gittim. Yerde bir kadın yatıyordu. Patlamanın şiddetiyle dağılan camlardan kadın ağır yaralanmıştı. Kanlar içindeydi'' dedi.



