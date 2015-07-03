Etiler'de kumarhane olarak kullanılan villada çatışma: 3 ağır yaralı

Etiler'de ünlü isimlere yönelik kumar operasyonlarıyla gündeme gelen villada bu kez silah sesleri yükseldi. Villada faaliyet gösteren İskambil Oyun Derneği'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralanırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Etiler, Tanburialiefendi Sokak üzerindeki bir villada faaliyet gösteren İskambul Oyun Derneği'ne saat 17.00 sıralarında gelen bir kişi içerideki 3 kişiye yöneldi. Silahını doğrulttuğu 3 kişiye peş peşe ateş eden kişi kaçtı. Erdoğan Özdemir, Niyazi Yılmaz ve Fatih Kartepe ağır yaralandı. Olay yerine ambulans çağırıldı. Ambulansa konulan 3 kişi hastahaneye götürüldü. 3 kişinin durumlarının ağır olduğu ve ameliyata alındıkları bildirildi.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi villaya geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araştırma yaparken, Asayiş Şube ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Saldırının yapıldığı villa geçmiş tarihlerde ünlü isimlere yönelik kumar baskınlarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Sami Hoştan da bu villaya düzenlenen kumar operasyonlarında yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.