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ETİLER'DE İKİNCİ BOMBA İHTİMALİ İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 13:25

-ETİLER'DE İKİNCİ BOMBA İHTİMALİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'ın Etiler semtindeki patlamaya, parça tesirli bir bombanın neden olduğu sanılıyor. Etiler Meslek Yüksekokulu ile Koç Köprüsü durağı arasındaki bölgede meydana gelen patlamaya, parça tesirli bir bombanın neden olduğu üzerinde duruluyor. Patlama sonucu yaralanan bazı kişiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.  Patlamada, 34 MLY 23 İETT otobüsü, bir özel araç ve çevredeki binaların camlarında hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede şeritler çekerek güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın meydana geldiği Nispetiye Caddesi ve Koç Köprüsü, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çalışması sürerken, ikinci bir bomba ihtimali üzerinde de duruluyor. 

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