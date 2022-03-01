Etikette yeni dönem resmen başladı

Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.

Sahte indirimlerin önüne geçmek amacıyla yapılan düzenlemede artık ürünlerin üzerinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatıyla, güncel satış fiyatı yer alacak.

İndirimde, son bir aydaki en düşük fiyat baz alınacak

Ürünlerin indirim oranında son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.

Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.

Türkçe zorunluluğu

Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.

TIKLAYIN: Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor