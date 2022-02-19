Etiketlerdeki indirim nasıl hesaplanacak?

Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat’ta Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde tüketiciyi ‘sahte indirimle’ kandırmaya son verecek değişiklik yaptı. Bakanlık, 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek bu değişikliği, dün de Etiket Yönetmeliği’ne ekledi. Böylece market, kozmetik, ayakkabı, giyim mağazalarında “sahte indirim” tespit edilen her bir kalem ürün etiketi için 615 lira Ceza kesilecek. Peki etiketlerde indirim nasıl uygulanacak?

Tüketiciyle satıcılar arasında anlaşmazlığa neden olan ve satıcının indirim oranını, zaten fiyatı düşürülmüş bir ürünün, ilk satış fiyatını esas alarak ‘yüzde 70 indirim, yüzde 90 indirim’ yazmasıyla başlayan tartışmalar sona erecek.

1 Mart’tan itibaren indirim etiketlerinde, 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat ile yeni indirimli fiyat yer alacak ve satıcılar, indirim oranını buna göre ilan edecek. Hürriyet'in haberine göre, örneğin fiyatı bin lira olan bir ürün son 30 gün içinde yüzde 20 indirimle 800 liraya satılmışsa; mağaza yeni indirim kampanyasında yüzde 70 indirim ilan ettiğinde ürüne esas fiyatı 1000 lira değil; 800 lira olacak. Böylece üründe yüzde 70 indirimi ya 800 lira üzerinden yapacak ve satış fiyatı 240 lira olacak ya da tüketiciye 300 liraya satmak istiyorsa indirim oranını 800 lira üzerinden ilan edip, ‘yüzde 37.5 indirim’ demesi gerekecek.

Giyim, elektronik, kozmetik, ayakkabı gibi binlerce ürünün satıldığı mağaza ve marketlerde sahte indirimli her bir etiket için 615 lira ceza kesilecek; bir mağazada bu şekilde 100 adet üründe sahte indirim gösteriliyorsa o mağazaya toplamda 61 bin 500 lira ceza verilecek.

"Binlerce üründe inanılmaz indirim" diyenler içinse bu ceza 615 bin liraya çıkacak.