Etik Kurulu'ndan Galatasaray ve Tudor'a uyarı

Futbol Federasyonu Etik Kurulu, sezona Kardemir Karabükspor\'da başlayıp sezon ortasında Galatasaray\'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile Sarı-kırmızılı kulübe uyarıda bulundu.

Etik Kurulu\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

\"Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu\'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle: (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.\'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10\'da dile getirilen \"bağlılık\" ve \"dürüstlük\" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen \'\'uyarma\" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor\'un Etik Kurulu Talimatı md. 10\'da dile getirilen \"bağlılık\" ve \"dürüstlük\" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen \"uyarma\" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.\"

İSTANBUL / DHA