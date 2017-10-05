T24 LogoT24 Logo
Spor

Etik Kurulu'ndan Galatasaray ve Tudor'a uyarı

Futbol Federasyonu Etik Kurulu, sezona Kardemir Karabükspor'da başlayıp sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile Sarı-kırmızılı kulübe uyarıda bulundu

05 Ekim 2017 18:58

Futbol Federasyonu Etik Kurulu, sezona Kardemir Karabükspor\'da başlayıp sezon ortasında Galatasaray\'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile Sarı-kırmızılı kulübe uyarıda bulundu.
Etik Kurulu\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
\"Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu\'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle: (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.\'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10\'da dile getirilen \"bağlılık\" ve \"dürüstlük\" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen \'\'uyarma\" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor\'un Etik Kurulu Talimatı md. 10\'da dile getirilen \"bağlılık\" ve \"dürüstlük\" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen \"uyarma\" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.\"

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Futbol Federasyonu Etik KuruluKardemir KarabüksporGalatasarayIgor TudorSarıkırmızılıEtik KuruluGalatasaray Sportif SınaiTicari YatırımlarSportif SınaiEtik Kurulu TalimatıTudor Etik Kurulu TalimatıDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24