-ETİK KURULU'NDAN BÜLENT UYGUN'A UYARI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Bucaspor'dan istifa ederek Eskişehirspor ile anlaşan ve etik davranış ilkesi ihlali iddiasıyla kurula sevk edilen teknik direktör Bülent Uygun'a uyarma yaptırımının uygulanmasına karar verdi. Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bülent Uygun ile ilgili alınan karar konusunda, ''Kurulumuz, Eskişehirspor Kulübü Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesinde yazılı olan 'fairplay', 'sportmenlik' ve 'bağlılık' kavramları ile bağdaşmayan bir davranış sergilediği kanısına ulaşmış ve Etik Kurulu Talimatı'nın 22. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca, ölçülü ve orantılı olan uyarma yaptırımının uygulanmasına, oy birliği ile karar vermiştir'' denildi. Kurula sevk edilen Eskişehirspor Kulübü ile Eskişehirspor antrenörleri Murat Göksu, Toprak Kırtoğlu, Sefer Yılmaz ve Bayram Kadir Bektaş'ın ise Etik Kurulu talimatı çerçevesinde bir yaptırım gerektiren ihlal eyleminde bulunmadığına karar verildiği bildirildi.