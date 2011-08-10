Etik Kurulu AKP'li Başkan'dan savunma istedi

T24

CHP Meclis’e taşıdı



Etik kurulu raporu



Şifre: Belediye başkanı

Başbakanlık Etik Kurulu ilginç bir rapora imza attı. Raporda bir belediye başkanının evinde çalıştırdığı bir kişinin maaşını yoksullara yönelik sosyal yardımdan karşıladığı, bir akrabasının özelliklerini tarif eder şekilde Türkiye İş Kurumu’ndan eleman istediği gibi iddialara yer verildi. Raporda belediye başkanının ismi verilmedi ve şifreli olarak söz edildi ancak belediye başkanının AKP Karaman Belediye Başkanı olduğu ortaya çıktı. Başkan Kamil Uğurlu hakkındaki iddialara AK Parti Genel Merkezi el koydu ve inceleme başlattı. Belediye başkanı Uğurlu Genel Merkez’e çağrıldı. Uğurlu’dan bugün Genel Merkez’de savunması istenecek.Genel Merkez’den alınan bilgiye göre Başbakanlık Etik Kurulu’nun raporunun basına yansıması üzerine, Kamil Uğurlu’ya Karaman’ın da bulunduğu bölgenin sorumlusu, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce imzasıyla bir yazı gönderildi. Yazıda Uğurlu’dan gazetelere yansıyan Etik Kurulu raporundaki iddialarla ilgili savunmasını vermek üzere, belediye başkanları toplantısının yapılacağı gün Genel Merkez’de hazır olması istendi. Uğurlu, savunmasını elindeki belge ve bilgilerle birlikte Güllüce ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’ye yapacak. Bu savunmanın ardından Genel Merkez yöneticilerinin Başbakan Erdoğan’a durumla ilgili bilgi vererek bir karara varacakları belirtildi.CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ise İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi vererek Karaman Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.Basında çıkan haberleri hatırlatan Dibek, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun şifreli raporuna göre AKP’li bir il Belediye Başkanı’nın usulsüzlüklerinin sıralandığını belirterek, rapora rağmen başkan hakkında neden yasal işlem yapılmadığı soruldu.ETİK Kurulu raporunda Uğurlu ile ilgili iddialar şöyle:Türkiye İş Kurumu’ndan ‘C’nin niteliklerini tarif eder biçimde geçici işçi olarak istedi ve buna bağlı olarak belediyede görevlendirdi, şahsı mevzuata aykırı olarak belediye başkan danışmanı olarak görevlendirdi.Belediyede resmi bir görevi olmayan ‘İ’yi, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda görevlendirdi. İ aynı zamanda şirketi ‘X’ adına teklif verdi ve bu teklif değerlendirmeye alındı.Belediyenin şirketi XX AŞ’de genel müdür olarak görev yapan ‘H’yi, mevzuata aykırı biçimde başkan danışmanı yaptı.‘B’ adlı şahıs başkanın evinde bir yıla yakın çalıştı ve ilk ayında kendisine belediyenin fakirlere yönelik sosyal yardımından bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapıldı.Ablasının torununu istisnai kadro olan “özel kalem müdürlüğüne” getirerek KPSS’den muaf bir şekilde öğretmen olarak atanmasını sağladı.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, etik dışı olaylarla ilgili kararlarını 2010 yılına kadar Resmi Gazete’de yayımlıyordu. Anayasa Mahkemesi, kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasının önüne geçti. Bunun üzerine kurul, kararlarını yayımlarken şahısların ve kurumların açık isimleri yerine sembolik harfler kullanmaya başladı. Etik Kurul son olarak da ‘şifreli’ bir şekilde bir belediye başkanının etik dışı uygulamalarını ortaya koydu. “Belediye Başkanı A” şifresi ile yazılan rapor, Cumhuriyet gazetesinin haberi ile kamuoyuna yansıdı. Cumhuriyet Gazetesi’nde dün de “şifre” çözüldü ve rapordaki ismin Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu olduğu ortaya çıktı.