Etik Kurul da Akman'ı araştırıyor

Akman'a 'kara para' takibi

Başbakanlık Etik Kurulu, RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında malvarlığı ve şirketlerde ortak olma gerekçesiyle inceleme başlattı. Kurul başkanı Bilal Eryılmaz, önümüzdeki günlerde önemli açıklamalar yapılabileceğini söyledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ardından, Başbakanlık Etik Kurulu da TBMM Başkanlığı’na bir yazı yazarak, Akman’ın malvarlığı ile ilgili dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Eryılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi:"Kanunumuza göre, genel müdür eşiti ve üstü kamu görevlileriyle ilgili etik davranışa aykırı durum olması halinde başvuru üzerine veya resen harekete geçebiliyoruz. Basında yer alan haberler üzerine, kendisi hakkında resen inceleme, araştırma başlattık. Yasamız buna imkán veriyor. TBMM Başkanlığı’ndan da, malvarlığını bu amaçla istedik. Malvarlığı konusu var, şirketlere ortaklığı ile ilgili iddialar var. Raportör arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Belge bilgi topluyoruz; şirketlerle ilgili belge ve bilgileri ilgili kurumlardan istedik."İşlemlerin normal sürecinde yürüdüğünü bildiren Eryılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu belge ve bilgileri toplamamız lazım ki, onun üzerine bir kanaate varmamız gerek. İnceleme aşamasından sonra savunması alınacak, gerekirse tabii. Ancak şu anda bu aşamada değiliz. Savunma, işin son aşamasıdır. Savunmadan sonra belge ve bilgilere göre karar veriliyor. Kanun üç aylık süre öngörüyor; ama belge ve bilgilerin gelmesi halinde bu süre işliyor. Gecikme olursa süre uzayabilir.Bizim bu tür pek çok incelememiz oldu. Bazılarının dosyaları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda önemli sonuçlar da gündeme gelebilir. Kamuoyunun hassas olduğu noktalarda biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Ancak her zaman kamuoyu ile paylaşmıyoruz."