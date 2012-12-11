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Etik Komisyonu, milletvekillerinin hediye sınırından bir sıfır attı

Kamoyunun yoğun tepkisi üzerine 12 bin liralık hediye sınırı bugünkü toplantıda bin 200 liraya düşürüldü

11 Aralık 2012 20:12

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Siyasi Etik Komisyonu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 12 bin liralık hediye miktarını milletvekili maaşının 10'da birine indirdi. Yani, bin 200 liraya düşürdü. Taslak da ilgili madde, "Vekil maaşının 10'da biri kadar" biçiminde düzenlendi.

Komisyon bugünkü toplantısında, hediye miktarını da belirledi.  Ödenek ve yolluk olmak üzere toplam 12 bin lira maaş olan milletvekilleri bin 200 lira değerinde hediyeyi kabul edecek.

 

60 bin liranın altındaki gelire mal bildirimi yok 

 

Komisyon, mal bildiriminde de düzenleme yaptı. Milletvekilleri  de her yıl  mal beyanında bulunacak. Ancak, tarımsal üretim, kira, faiz ve menkul  değerlerden yıl içinde elde ettikleri gelir 60 bin lira aşırsa bunu da TBMM Başkanlığı'na bildirecek. 60 bin liranın altındaki bu tür gelirler için mal bildiriminde bulunmayacaklar.

Vekiller özel sektörde veya kamuya bağlı ortaklıklarda görev alamayacak. Periyodik köşe yazarlığı veya yorumculuk yapmanın da yolu kapatıldı.

 

Kurala uymayanların vekilliği düşebilecek

 

Siyasi etik kurallarına uymayanlara, uyarı, kınama ve vekilliğin düşmesi gibi  çeşitli yaptırım uygulanabilecek. Taslağa göre, Meclis'te her yasama dönemi başında her partiden bir temsilci TBMM Genel Kurulu'nda etik kurul üyesi seçilecek. Kurul, re'sen ya da şikayet üzerine harekete geçebilecek. Siyasi etik ihlali yapan milletvekili önce uyarılacak. Tutumunda bir değişiklik olmazsa kınama cezası alacak. Meclis'i temsilen heyetlerde görev alma hakkı askıya alınacak.  Uyarılara rağmen vekillik ile bağdaşmayan görevi sürrürüse  genel kurul'da 276 oy ile milletvekililğinin düşmesi gündeme gelebilecek.

Son biçim verildikten sonra taslak TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

 

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