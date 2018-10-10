ETİ'den enflasyonla mücadeleye destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, salı günü açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilk desteklerden biri, Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olan ETİ'den geldi.

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'yıl sonuna kadar ürünlerin fiyatlarının sabitleneceği, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş oranda indirim yapılacağı' belirtildi. Firmadan yapılan açıklama şöyle:

"Yarım asrı geçen süredir, memleketimizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına aralıksız hizmet etmiş bir Anadolu markası olarak, ülkemizin geleceğine olan inancımızla üzerimize düşen sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.

"Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Enflasyonla mücadele seferberliğinin ekonomimize olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ederiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklarken, "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.