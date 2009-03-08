Eti maden ihracatını yüzde 74 artırdı

Geçen yılı 292 milyon lira vergi öncesi karla kapatan Eti Maden, 2007’deki 387 milyon dolarlık ihracatı 2008 sonu itibariyle 518 milyon dolara çıkardı.



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, geçen yılı 292 milyon lira vergi öncesi karla kapattıklarını, 2007'deki 387 milyon dolarlık ihracatı da 2008 sonu itibariyle 518 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi.



Yılmaz, küresel krizin uzun vadeli hedeflerini etkilemeyeceğini, daha önce açıkladıkları gibi 2012 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacaklarını belirtti.



AA muhabirinin, küresel krizin Türkiye'nin bor ihracatını nasıl etkilediğine ilişkin sorularını yanıtlayan Yılmaz, dünya genelinde hissedilen krizi "tüketmeme krizi" olarak değerlendirdi.



Krizin çok önemli bir kısmının "psikolojik" olduğu görüşünü dile getiren Yılmaz, "dün ihtiyaç olan şeylerin bugün ihtiyaç olmaktan çıkmadığını, dünyanın genel gidişinin kötü olduğu fikri empoze edildiği için insanlar ihtiyaçlarını ötelediğini, ancak bu ihtiyaçların bir süre sonra daha şiddetli olarak ortaya çıkacağını" kaydetti.



Eti Maden İşletmeleri olarak tahminlerini "yılın ilk 6 ayının olumsuz gideceği" şeklinde yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu yılın geçen seneye göre daha düşük profilde gideceğini, ancak ihracatın daha sonra artacağını düşündüklerini anlattı.



Orhan Yılmaz, temel olarak cam, seramik ve deterjan ile inşaat ve elektronik sektörlerine mal verdiklerini ifade ederek, "Elektronik devreleri ve cep telefonunun entegre devresinden, bilgisayarın entegre devresine, bilgisayar ekranına kadar bir sürü üründe bor da kullanılıyor. İnşaat sektörü frene basınca bu tür tüketimler de azalıyor" diye konuştu.



Krize rağmen Ocak ayı sonu itibariyle bütün bağlantıları yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, üretimin aralıksız devam ettiğini, ürünün tamamının bağlantısının yapıldığını kaydetti. Yılmaz, "Yani malın tamamı satıldı ama bundan sonra bu kontratların gerçekleşmesi önemli" dedi.



‘Bu yıl 2008’den kötü olmayacak’



"Bu yıl için üretim tahminlerinin geçen seneden kötü olmayacağı şeklinde" olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Geçen yıl ihracatta çok büyük bir artış yaptık. 2007'de 387 milyon dolarlık ihracat yapmışken, bu rakamı 2008'de 518 milyon dolara çıkardık. Bu seneki normal hedefimiz buna 100 milyon dolar daha ekleyerek 600 milyon doların üzerine çıkmak. Bu da talebin canlanmasına bağlı. Ürünü bizden almakta nazlanan bir sektör yok, bizden aldığı malı işleyip de satamayan bir sektör var. Ürettikleri malı satamıyorlar, depoları dolu, minimum seviyede üretim yapmaya çalışıyorlar.



Küresel kriz bizi de etkiliyor ama öteleme şeklinde bir etki. Kriz, sektörün mal çekiş hızını düşürdü. Bu yıl, 2008 ihracatından aşağıya düşmeyeceğiz. Bu da çok büyük bir başarıdır. Çünkü bütün sektörler 2009'a yüzde 20 küçülmeyi göze alarak başladılar. Yüzde 20 küçülmeyi başarı kabul ettiler. Biz küçülmeyeceğimizi düşünüyoruz, çünkü bağlantılarımızın hepsini yaptık."



Geçen seneyi, 292 milyon lira vergi öncesi karla kapattıklarını vurgulayan Yılmaz, bu rakamın 2007'de 215 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu çok iyi bir kar" dedi.



Orhan Yılmaz, bor kimyasalları ve eş değeri ürün miktarının 2002 yılına göre yüzde 200 artışla 2008 yılı sonunda 1 milyon 311 bin 830 tona çıktığını belirtti. Yılmaz, bor kimyasalları üretiminin 2007 yılında 1 milyon 102 bin ton, 2002 yılında da 436 bin ton olduğunu, üretimin bu yıl 1 milyon 647 bin tona çıkmasının planlandığını kaydetti.



Bor ihracatı yüzde 30 azaldı



Bor kimyasalları ihracatında Şubat ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 civarında bir azalma olduğunu bildiren Yılmaz, geçen yılın ilk iki ayında 80 milyon dolarlık ihracat yapılmasına karşın, bu yılın ilk iki ayında yapılan ihracatın 55 milyon dolarda kaldığına dikkati çekti.



Orhan Yılmaz, genelde yılın ilk yarısında böyle bir durum yaşandığına işaret ederek, "Her sene böyle olur. Şirketler önceki seneden stok devretmiştir, yeni yıla ihtiyatlı gitmek isterler. Gerçek durum Nisan'dan itibaren ortaya çıkar" diye konuştu.



Kriz uzun vadeli hedeflerini etkilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "İlan ettiğimiz gibi 2012 yılında 1 milyar dolar ihracat yapacağız"dedi. Yılmaz, halihazırda uzun vadeli hedeflerini revize etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını sözlerine ekledi.

