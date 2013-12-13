290 işçi Eti Bakır'ı işgal etti; işçiler 6 gündür grevde

Deniz Zerin

denizzerin@yahoo.com

Artvin'in Murgul ilçesindeki Eti Bakır İşletmesi'nde işçiler 6 gündür grevde. Üretimin tamamen durduğu işletme, maaşların yükselmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ile yola çıkan 290 işçinin işgali altında. Herhangi bir sendikaya bağlı olmayan işçilerin temsilcisi, grevin yakında sonlanacağını belirterek, "İşveren ile oturdukları görüşme masasından istediklerini elde ederek kalkmaya çok yaklaştıklarını" ileri sürdü.

İsminin yayımlanmasını istemeyen grev sözcüsü, "Burada asıl sıkıntı gelir düzeyinin çok düşük olması. Asgari ücrete çalıştırılıyoruz" dedi. T24'ün ulaştığı grev sözcüsünün anlatımına göre, "Bakır madeninde çalışan işçiler sendikalaşmaya yönelik girişimlerde bulundu ancak işverenin müdahalesi sonucunda girişimleri sonuçsuz kaldı. Sendikalaşmaya teşebbüs eden işçiler de işten çıkarıldı."

'Grev başarılı oldu'

İşverenle görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen sözcü, "Belki bu akşam bir anlaşma olabilir. Çünkü çok aşama kaydettik. Grev başarılı oldu" dedi. Sözcünün iddiasına göre "İşverenle işçiler arasında maaşların arttırılması konusunda mutabakat sağlandı ve anlaşma tamamlanırsa işçilerin mevcut durumda asgari ücret olan maaşları yaklaşık 2 katına çıkacak."

Maaşlar özelleştirmenin ardından düştü

İşçilerin işgali altındaki işletme, 2006'da özelleştirme sonucu Cengiz Holding'e satılmasının ardından Eti Bakır ismini aldı. Cengiz Holding'e bağlı 4 tesis arasında yer alan Murgul tesisinde, yılda 75.000 ton bakır konsantresi üretiliyor. Eti Bakır'ın resmi internet sitesine göre, tesiste 450 işçi çalışıyor. Holdingin Samsun Eti Bakır İşletmeleri'nde 300 tonluk amonyak tankı kapağının işçilerin üzerine düşmesi sonucu 7 işçi geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti.

2006 yılındaki özelleştirmeden önce tesiste çalışan işçilerin devletten aldıkları maaşın 1.450 lira olduğunu söyleyen işçi temsilcisi, ikramiyeler ile bu rakamın 1.800 civarına yaklaştığını ifade etti. Temsilcinin iddiasına göre, "Özelleştirmenin ardından, tesisi devralan Cengiz İnşaat maaşları bu miktarın çok altına düşürdü." 2006'da Eti Bakır'da çalışmaya başladığını söyleyen işçi sözcüsü, "çalışmaya 500 lira maaş ile başladığını" belirtti.

'Ne olursa olsun sendikalaşacağız'

"Ne olursa olsun sendikalaşacağız" diyen işçi sözcüsü, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'te örgütlenmek istediklerini söyledi.