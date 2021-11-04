Ethereum, tarihi zirvesini gördü

Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük kripto parası olan Ethereum, gece saatlerinde 4 bin 665 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Ethereum dün akşam saatlerinde 4 bin 665 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Sabah saatlerinde 4 bin 550 dolara geri çekilen Ethereum düşüşünü sürdürerek 4 bin 500 dolar seviyelerine geriledi. Gece zirveyi gören Ethereum’da bu hafta yüzde 10’luk bir değer aralığı gözlendi.

Bitcoin düştü

Dün 63 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin de 61 bin 500 dolar seviyelerine geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in 20 Ekim’de 67 bin 016’lık rekor seviyeye ulaşmasından bu yana 60 bin seviyesine doğru seyir sürüyor.

Elon Musk'ın yükselttiği Shiba Inu da düşüşte

Kripto para piyasasının son dönemdeki gözdelerinden olan Shiba Inu’da ise değer kaybı yaşandı.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın twitleri sonrası bu yıl en çok kazandıran paraların arasına giren Shiba Inu, bugün düşüşe geçti. Shiba Inu bugün yüzde 15 değer kaybıyla 0,00054787 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yüzde 0,85’lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin ise 0,268546 dolar üzerinden işlem görüyor.