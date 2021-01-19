Ethereum günlük işlem hacminde Bitcoin'i geride bıraktı

Kripto para birimi Ethereum, günlük işlem hacminde Bitcoin'i geride bırakırken, son 24 saatte değeri yüzde 10 artış gösterdi.

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in günlük 9 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahipken, değeri Bitcoin’in altında olan Ethereum ise günlük işlem hacminde 12 milyar dolar barajını aştı.

Westekno'dan Beyazıt Kartal'ın haberine göre; Bitcoin, son bir haftada yüzde 2 değer kazanırken; Ethereum'un değeri yüzde 20 oranında arttı. Ethereum’un hızlı değer kazanması ve işlem hacmini artırmasının sebebi olarak, Ethereum 2.0'ın resmi olarak piyasaya sürülmesi gösteriliyor.