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Ekonomi

Ethereum günlük işlem hacminde Bitcoin'i geride bıraktı

19 Ocak 2021 17:11

Kripto para birimi Ethereum, günlük işlem hacminde Bitcoin'i geride bırakırken, son 24 saatte değeri yüzde 10 artış gösterdi. 

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in günlük 9 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahipken, değeri Bitcoin’in altında olan Ethereum ise günlük işlem hacminde 12 milyar dolar barajını aştı.

Westekno'dan Beyazıt Kartal'ın haberine göre; Bitcoin, son bir haftada yüzde 2 değer kazanırken; Ethereum'un değeri yüzde 20 oranında arttı.  Ethereum’un hızlı değer kazanması ve işlem hacmini artırmasının sebebi olarak, Ethereum 2.0'ın resmi olarak piyasaya sürülmesi gösteriliyor.

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