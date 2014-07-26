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Ethem'i öldüren polis şikâyetçi oldu, Sarısülük ailesine dava açıldı!

Sayfı Sarısülük, İkrar, Cem ve Mustafa Sarısülük "hakaret" ve "yaralama"yla suçlanıyor

26 Temmuz 2014 20:36

Gezi eylemleri  sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük, kardeşleri İkrar, Cem ve Mustafa Sarısülük hakkında savcılık "hakaret" ve "yaralama" suçunda dava açtı.  Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin görülen davanın 23 Eylül 2013 tarihli duruşmasında olaylar çıkmıştı. Duruşma salonunda çıkan olaylar nedeniyle sanık polis Ahmet Ş, Ethem’in annesi ve kardeşleri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, Ethem’in annesi Sayfı Sarısülük Mustafa, Cem ve İkrar Sarısülük hakkında sanık Ahmet Şahbaz’a ve mahkeme heyetine yönelik eylemleri nedeniyle "kasten yaralama ve hakaret" suçunda dava açtı. İddianamede davaya bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de mağdur sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü yapılan duruşmada şüphelilerin, sanık Ahmet Ş'nin duruşma salonuna gözlüklü ve peruklu olarak getirilmesine tepki gösterdikleri anlatılarak, şöyle denildi:

 

‘Alenen hakaret ettiler’

 

"Şüpheliler mahkeme heyetinden duruşma salonunda buluna polis memurlarını çıkarılmasını, Ahmet Ş’nin peruk ve gözlüğünü çıkartılmasını talep etmişlerdir. Mahkeme heyetince taleplerinin kabullenmemesi üzerine şüphelilerin mahkeme heyetine hitaben ‘hakim davayı kaça sattın, satılmış köpekler şerefsizler’ şeklinde alenen hakaret ettikleri ve müşteki Ahmet Ş’nin üzerine yürüyerek kendisini yumruk ve tekme ile vurmak suretiyle darp etmişlerdir.

 

Uzlaşmak istemedi

 

 

Şüpheli İkrar Sarısülük’ün ise ayrıca Ahmet Ş’Nİ hakaret ettiği olay nedeniyle müştekinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu, uzlaşmak istemediği, müştekinin aldırılan doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderebilecek şekilde yaralandığı belirtilmiştir."

 

Duruşma Ekim'de

 

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak da 17 Ekim tarihini belirledi. Ailenin avukatı Kazım Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada "Sarısülük ailesi, mahkeme heyeti ile Çevik Kuvvet müdür ve amirlerinin, katilin ve avukatlarının ortaklaşa işledikleri bir suçu ve usulsüzlüğü ortaya çıkarmışlar, davadaki haklarının suç işlenerek çiğnenmesine karşı meşru savunma haklarını kullanmışlardır. Katil sanığı, maskesi düşürülerek yargılama usulüne uygun hale getirilmiştir. Hakaret ve yaralama söz konusu olmuşsa bunun sorumluları o provokasyon ortamını hazırlayanlardır" dedi.

 

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