Ethem Sarısülük'ün iki kardeşi Ankara'da gözaltına alındı

1 Mayıs kutlamaları sırasında Ankara'da çıkan olaylarda Ethem Sarısülük'ün iki kardeşi İkrar Sarısülük ve Cem Sarısülük'ün dövülerek gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara’daki 1 Mayıs’a Gezi Parkı olaylarında polis Ahmet Şahbaz tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün iki kardeşi İkrar ve Cem Sarısülük de katıldı.

İkrar ve Cem Sarısülük polis tarafından dövülerek gözaltına alındı.

Bu arada Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde polis kalabalığın toplanmasına izin vermezken, 15 kişi karanfil bırakabildi.