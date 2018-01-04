Ethem Sarısülük'ün dosyası da tahrip edilmiş!

Yargıtay tarafından Aksaray’daki mahkemeye gönderilen Ethem Sarısülük davasının dosyasının tahrip edildiği ortaya çıktı.

Tutanak tutan Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın klasörlerinin bozulduğunu, klasör sayısının 14’ten 9’a düştüğünü, dava dosyanın yüklü olduğu CD’nin kırıldığını bildirdi. Kızılay’daki Gezi eylemine katılan Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013’te polis Ahmet Şahbaz tarafından başından vuruldu. Sarısülük, 14 Haziran’da yaşamını yitirdi. Tutuksuz yargılanan Şahbaz, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “olası kastla adam öldürmek” suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı usulden bozdu. Güvenlik gereçkesiyle Aksaray’da görülen davada Şahbaz’a “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza, 10 bin 100 TL lira adli para cezasına çevrildi ve taksitle ödenmesine hükmedildi. Kararı bozan Yargıtay, cezanın arttırılması gerektiğini belirtti.

Tutanak tutuldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yargıtay’ın bozma sonrası dosya yeniden Aksaray’daki mahkemeye gönderildi. Dosyayı açan mahkeme heyeti, bazı dosyaların tahrip edildiğini tespit etti. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, zabıt kâtibi ve mübaşiri, 28 Aralık 2017 tarihinde bu durumla ilgili tutanak tuttu. Tutanakta, olay şöyle anlatıldı: “Mahkememizin 2015/364 esas sayılı dosyasının temyiz üzerine gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 5/12/2017 gün ve 2017/4723 karar nolu ilamıyla mahkememiz kararının bozularak dosyanın 27/12/2017 tarihinde mahkememize ulaştığı, posta torbalarının açılmasıyla dosyanın klasörlerinin bozulmuş olduğu, üzerinde ‘6 Ağır CM. 2013/349 taranan dosya’ ibareli CD’nin kırık vaziyette 2 parçaya bölünmüş halde çıktığı, dosyanın toplam 14 adet olan klasörlerinin bozma sonrası mübaşir vasıtasıyla kırık klasörlerden çıkartılıp diğer klasörlere konulması suretiyle düzenlenerek 9 klasörü indirildiğine dair tutanak birlikte imza altına alınmıştır.”

Vahim bir durum

Sarısülük ailesinin avukatlarından ve ÇHD Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, bunun vahim bir olay olduğunu vurgulayarak “Bu kadar önemli bir olayda dosyanın bütünlüğünü kaybetmesi dosyaya ne kadar ciddiyetle yaklaşıldığını göstermektedir. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu durum kasıtla mı yapıldı yoksa ihmal mi var? Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Ancak dosyanın bu şekilde dağıtılması, bugüne kadar gördüğümüz bir durum değil” dedi.