Ethem Sarısülük'ün ölümü hakkında bilirkişi raporu: 4.8 metreden ateş edildi

Ethem Sarısülük için Jandarma'nın hazırladığı bilirkişi ve ön otopsi raporunda beyne saplanan mermi çekirdeğinin 9 milimetre kalibreli silahtan çıktığı, 4.8 metreden ateş edildiği belirtildi. Savcılık, Emniyetten polisin ismini ve silahını istedi.

Hürriyet'in haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Kızılay'da başından vurularak yaşamını kaybeden Ethem Sarısülük'le ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Jandarma bilirkişi olay yerindeki incelemelerinin ardından raporunu savcılığa sundu. Savcılık, Emniyetten polisin ismini ve silahını istedi. Otopside Sarısülük'ün ölümüne başından çıkan 9 mm. çapındaki bir merminin neden olduğu anlaşıldı. Sarısülük'ün vurulma anına ilişkin görüntülerde de bir çevik kuvvet polisinin Sarısülük'ün üzerine doğru ateş ettiği görülüyordu.

Olay yerinde yapılan savcılıkça yapılan keşifte de herhangi bir sekme izi olmadığı belirtilmişti.

Sarısülük’ün ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Jandarma bilirkişiden olay yeri için rapor istendi. 2 kişilik Jandarma bilirkişi ekibi, Sarısülük’ün vurulduğu yerde keşif yaptı. Görgü tanıkları, olay yeri MOBESE ve güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen Jandarma ekibi, hazırladığı raporu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı’na sundu. Raporda, “Mermide sekme yok. Direk kafaya isabet var. Görüntüler incelendiğinde polisin ateş ettiği mesafe ile Sarısülük’ün vurulduğu yer arasında da 4.8 metrelik mesafe var” denildi.

Polisin ismi ve silahı istendi

Ethem Sarısülük ile ilgili ön otopsi raporu da soruşturma dosyasına girdi. Buna göre Sarısülük’ün kesin ölüm nedeni ateşli silahtan çıkan kurşuna bağlı. Kafatasında girişi olan ve beyne saplanan mermi çekirdeği 9 milimetre kalibreli silahtan çıkma. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, emniyetten ateş açan polisin ismini ve silahını talep etti. Silahın, Jandarma Laboratuvarı’na balistik inceleme için gönderileceği öğrenildi.

Sarısülük’ün ailesi çocuklarının organlarının bağışlanması için yazılı başvuruda bulundu. Ancak soruşturma açısında Sarısülük’ün “tam otopsisi” gerektiği için organlar bağışlanamadı. Tam otopsi olması nedeniyle organların işlevsiz hale geldiği kaydedildi.