Ethem’i vuran polis mağdur, aile sanık oldu yargılama başladı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ün ailesi Şahbaz’ın şikayeti üzerine Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Şahbaz, telekonferans ile katıldı.

Şahbaz, Ethem Sarısülük ile ilgili yargılandığı davada bulunan 100 kadar polisin dışarı çıkarılmasını talep eden Sarısülük’ün ailesi ve avukatlarının talebinin reddedilmesi üzerine kendisine pet şişe fırlatıldığı ve duruşmada olaylar çıktığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şahbaz da avukatları aracılığıyla ailenin kendisine hakaret ve darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şahbaz'ın avukatı, suç duyurusu metninde “salon içindeki ve önündeki bazı marjinal grupların duruşmanın başından itibaren sanığa ve sanık vekillerine yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunduğu”, “duruşma salonunun tamamen marjinal grupların kontrolüne geçtiği ve salonun terörize edildiği” gibi iddialara da yer verdi. Savcı, Ahmet Şahbaz’ın şikayeti üzerine, anne Sayfi Sarısülük ve kardeşleri İkrar, Mustafa ve Cem hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlamalarıyla 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması bugün (17.10.2014) Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.