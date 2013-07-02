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Ethem Sarısülük'ü öldürmekle suçlanan polise 24 saat koruma

Gezi Parkı eylemleri sırasında başından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü vurduğu iddia edilen polis Ahmet Ş.'nin 24 saat korunacağı iddia edildi

02 Temmuz 2013 12:27

Ankara’da düzenlenen Gezi Parkı gösterileri esnasında Ethem Sarısülük'ü başından vurarak ölümüne sebebiyet veren polis Ahmet Ş.'nin 'koruma kalkanı' güçlendiriliyor.

Yurt gazetesinde yer alan habere göre, bilirkişi raporlarına, tanıklara rağmen tutuklanmayan Ahmet Ş.'ye polis koruması da verildi. Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi, üç yıllık polis memuru Ahmet Ş.’nin başta DHKP-C olmak üzere sol örgütlerce hedef alındığını iddia etti. Oturduğu ev polis korumasına alınan Ahmet Ş’ye yakın koruma polisi de verildi. Ahmet Ş. 24 saat esasına göre korunacak.

 

Bilirkişi raporu Ahmet Ş.'yi yalanlamıştı

 

Bilirkişi raporu Ahmet Ş.'nin mahkemede verdiği ifadedeki, “Havaya ateş açarken elime taş isabet etti” şeklindeki savunmasını yalanlıyordu. Rapora göre Ahmet Ş. arada kalmamış, yere düşmemiş göstericilerin içine dalmıştı. Ahmet Ş. havaya ateş ettiğini ancak 3. atışta bileğine gelen taş nedeniyle namlusunun pozisyonunun değiştiğini iddia etmişti. Öte yandan, incelenen görüntülerin hiçbirinde Ahmet Ş’nin bileğine gelen taşa rastlanmadı.
 

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