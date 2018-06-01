Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında, Ankara’da Ahmet Şahbaz’ın kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, katledilişinin 5'inci yılında vurulduğu yerde anıldı. Güvenpark’taki anmaya Sarısülük'ün ailesi, arkadaşları ve HDP’nin Ankara Milletvekili adayları Filiz Kerestecioğlu, Veli Saçılık ile CHP’nin adayı Umut Eraslan katıldı.

"O gençler idealleri olan gençlerdi"

Filiz Kerestecioğlu, “Gezi bir özgürlük ruhuydu ve hala o özgürlük kokusu bizim burnumuzun ucunda tütüyor. Bunu çok büyük bir içtenlikle ve samimiyetle Türkiye’nin her yerinde yaşadık. Acıları da yaşadık maalesef. Ethem de bu yaşadığımız acılardan bir tanesi. Bütün kaybettiklerimizi bir kez daha sevgiyle yaygıyla anıyorum. O gençler idealleri olan gençlerdi. O gençler aydınlık, demokratik ve barış içerisinde bir Türkiye hayaliyle yaşayan gençlerdi. Emekçi öğrenci gençlerdi. Çok zalim bir biçimde hayatlarını kaybettiler. Bizim için onlar kaybolmayacaklar. Kalbimizin en güzel köşesinde duruyorlar.Bu ülke acılar ülkesi ama özgürlükler ülkesi de olacak. Demokrasi ve barış ülkesi de olacak. Gençlerin gelecek kaygısı duymadan yaşadıkları ülke de olacak” dedi.

HDP milletvekili adayı Veli Saçılık ise "Sevgili dostlar yoldaşlar Ethem en sevdiği sözcükle başlamak isterim; Hele kurban olduğum bizimle misin? Evet sen bizimlesin çünkü sana sıkılan kurşun bize sıkıldı. Biz bunu biliyoruz ve onun için beşinci yılında senin yanındayız senin düştüğün yerdeyiz seninle birlikteyiz. Sen bizimle birlikte olduğun sürece biz seni unutmadığımız sürece sen yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili adayı Umut Erarslan da Türkiye'nin zor ve karanlık günler yaşadığını belirterek "Bugün ülkemiz tarihinin en zor, en karanlık günlerinden geçiyor. İçinde bin akıllı odası olan bir saray yükseldi bu ülkede ama temelinde kan olan bir saray. İçinde Ali İsmail'in, Berkin'in, Ethem'in kanı var. O sarayın temelinde Suruç'ta katledilen 33 yoldaşımızın kanı var. O sarayın içinde Roboski'de, Uludere'de katledilen çocukların kanı var. Torunlar'da, Soma'da ölen yüzlerce işçi kanı var. Özgecan'ın kanı var. Her yanı kan kokuyor sarayın. Her yanın kan kokuyor AKP. Kan üzerine kurduğun bu iktidarı yıkana dek, duvarları alt üst edene dek sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Onların hesabını soracağız." dedi.