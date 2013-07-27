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Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı

Ankara'daki Gezi olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için ölümünün 40’ıncı gününde anma töreni yapıldı

27 Temmuz 2013 10:27

Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, ölümünün 40'ıncı gününde, Kızılay Güvenpark'ta vurulduğu yerde anıldı.
 
Sarısülük'ün vurulduğu yer olan Kızılay Güvenpark’taki anmaya yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş'ın aileleri de törendeydi.

Olaylar sırasında hayatını kaybedenler için yapılan açıklamada "Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi Ethem'in, Abdullah'ın, İsmail ve Mehmet'in katilleri yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezaları alana kadar devam ettireceğiz" denildi.

Açıklamada ayrıca, haksız yere tutuklanan insanların özgürlüklerine kavuşması için bu direnişin büyütüleceği vurgulandı.

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