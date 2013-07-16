Ethem Sarısülük iddianamesi hazır; savcıya göre kasıt yok

Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün, polis memuru A.Ş’nin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmesi hakkında hazırlanan 15 sayfalık iddianamede Savcı Veli Dalgalı, havaya uyarı atışı sırasındaki “tabancasının dönme hareketinin etkisiyle ve yere paralel hale gelmesi konumunda iken atış yapması” nedeniyle Ethem’in yaralandığını ve olayda kasıt olmadığını savundu. Dalgalı, “meşru savunma sınırının kasıt olmadan aşılması” suçundan 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz yargılanacak

Ethem Sarısülük'ün başından vurarak ölümüne sebep olan, polis memuru A.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. A.Ş.'nin serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki toplamış; konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "A.Ş.'nin eline taş gelmiş olabileceğini" söylemişti.