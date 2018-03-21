Ethem Sarısülük davasında sanık polisin cezası 15 bin liraya çıkarıldı

Yargıtay tarafından bozulan; Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’a verilen 10 bin 100 liralık para cezası 15 bin 200 liraya yükseltildi.

Ankara’da yapılan Gezi Parkı eylemine katılan Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 günü, polis memuru Ahmet Şahbaz ateş açması sonucu başından vuruldu ve hayatını kaybetti. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde “olası kastla adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray’da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye edildi.

Hapis cezası para cezasında çevrildi

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık 2016 tarihinde görülen davada mahkeme heyeti, Şahbaz’a, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu’nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına indirildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

Şahbaz: Üzgünüm, kasıtlı olmadı

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce az bulunarak yeniden bozuldu. Kararın bozulması üzerine dava bugün Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü.

Duruşmaya Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi ve kardeşi İkrar Sarısülük, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şahbaz, savunmasında ”Ben de üzgünüm. Bu olay kasıtlı olmadı. TÜBİTAK ve TRT ‘den gelen görüntüler incelendi, raporlar tutuldu. Benim üzerime taşlar atıldı. Ben de can taşıyorum. Takdir mahkemenindir “dedi.

Mahkeme heyeti, 10 bin 100 lira olan para cezasını 15 bin 200 liraya çıkardı.(DHA)