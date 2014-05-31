Ethem Sarısülük Ankara’da vurulduğu noktada anıldı

Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde Ankara Kızılay Meydanı'na gelen CHP'liler, polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün vurulduğu bölgede oturma eylemi düzenledi.

Bir süre baretlerle alanda oturan eylemciler Ethem’in vurulduğu bölgeye Ethem’in anısına çiçek bıraktı. Sarısülük'ün öldürüldüğü yerde mum yakan eylemciler “Ethem Sarısülük, İsyan, Devrim, Özgürlük” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Ethem yoldaş ölümsüzdür”, “Ethem’in katili, AKP ’nin polisi” sloganları attı. Eyleme CHP Gençlik Kolları da destek verdi.