Ethem Sancak: Star'ı sattım çünkü görevim bitti

Kanal 24 ve Star gazetesinin eski sahibi Ethem Sancak, Star gazetesini Başbakan Erdoğan'a destek olmak amacıyla satın aldığını söyledi.

Türkiye gazetesinden Fatih Vural’a konuşan Sancak, 2001 yılında Erdoğan ile tanışmasının ardından aradığı "adamı" bulduğunu belirterek, Star gazetesini Erdoğan’a destek olmak için aldığını belirtti.

İşte Sancak’ın açıklamaları:

- Tayyip Bey’le tanışmanız?



- 2001 yılında, Siirt seçimleri dolayısıyla tanıştık. Kendimce aradığım bir adam vardı. Ama şunu da biliyorum: 100 yılda bir Türkiye’ye büyük bir adam geliyor. Tayyip Bey’i tanıdıkça, bu dönemde de onun çıktığına inanmaya başladım. Karakter yapısını, derinliğini algıladıkça o emareleri görmeye başladım. Ben onu arkadaşım olarak görüyorum.

- Star’ı bu sebeple mi aldınız?



- Tayyip Bey köşeye sıkıştırılmıştı, parti kapatma davaları, 367 kararı vs. Basın tek sesli, onu boğmaya çalışıyor. Hasan Doğan’la “Onun için ne yapabiliriz?” diye konuştuk. Dedik ki, “Basın alanında tek sesliliği kıralım.”

- Tayyip Bey’e danıştınız mı?



-Danışmaya gerek yoktu ki! TMSF’de satılıyordu Star. 8.5 milyon dolara aldık. Sonra TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, “Arkadaşları aldı” demesinler diye, fiyatı 10 milyon dolara çekti. Çok zarar ettik tabii. Sonra Star’ı büyüttük. Gazetenin yetmediğini anladık. İtibarsızlaşmış da bir gazeteydi. 24 televizyonunu kurduk. Ben tamamen ideallerim için, ona daha iyi hizmet edebilmek için girmiştim o işe

-Neden sattınız peki?



-E bitti görevim.

Şarap içen, namaz kılmayan ve Marksist olan...



TÜSİAD’a şarap içen, namaz kılmayan isimlerin alındığını belirten Sancak, kendisinin de Marksist gelenekten geldiği için TÜSİAD’a alındığı söyledi. İşte röportajın o bölümü:

Ethem Sancak: Daha düne kadar TÜSİAD’a üye olmanız için yazılmış şartlar başka şartlar da vardı.

- Neydi o şartlar?



Ethem Sancak: - Eğer şarap içmiyor idiyseniz, eğer namaz kılıyor idiyseniz…

- Peki sizi nasıl üye yaptılar?



Ethem Sancak: - Ben onlardan geliyordum. 2000 yılına kadar onların sofralarının en önemli adamıydım ben! Marksist bir gelenekten gelmenin yanı sıra o zaman içki de içiyordum, Kemalist’tim.