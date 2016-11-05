Ethem Sancak'ın o kitaptaki sözleri: Kendimi Gülen hareketine ait görüyorum!

"FETÖ'ye destek" iddası da öne sürülerek dokuz yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet'e karşı yayınlarıyla da dikkat çeken Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile 24 ile 360 televizyon kanallarının sahibi Ethem Sancak'ın Fethullah Gülen'i ziyareti ve "Kendimi bu harekete ait görüyorum" sözleri tartışılıyor.

Es Medya grubunun sahibi olan, "İdolüm" dediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamları arasında bulunan ve AKP'de Hakem Heyeti Başkanı olarak görev alan Ethem Sancak'ın, "Aydınlık'tan Kaçanlar" kitabında yayımlanan Gülen cemaatine ilişkin görüşleri tartışılıyor. Odatv, Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yöneticilerinden Erkam Tufan Aytav'ın "Aydınlık'tan Kaçanlar" kitabındaki Sancak'ın cemaate ilişkin sözlerini hatırlattı.

"Kendimi bu harekete ait görüyorum"

Gençlik yıllarında Aydınlık hareketi içinde Maocu görüşleri savunan Sancak, Fethullah Gülen'i ziyaretini de anlattığı açıklamalarında şunları söylüyor:

“Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ABD’de ziyaret gittim. Gittiğimde kendisine dedim ki ‘Ben adalet ve özgürlük arayışı peşinde solcu oldum’ ve hakikaten öyleydik, öyle düşünüyorduk. Bana çok enteresan bir şey dedi, ‘beni 72’de hapse attılar, yanı başımda hücrede solcu gençler vardı, onları gözledim, bunların içinde sahabe hayatı yaşayanlar vardı’ dedi. Sahabe hayatı yaşamak çok zor bir şey… Yani dürüst olmak, kanaatkar olmak, yalan söylememek, baskıya boyun eğmemek, despotizme karşı hakkı savunmak, haklıyı savunmak. Mesela ben acayip şekilde sempati duydum bu objektif ve güzel değerlendirmeye. Çok saygınlık uyandırdı bende Hocaefendi. Biz Hocaefendi’nin dediği gibiydik, herkes bir değildi ama gerçekten bazılarımız öyleydi...

Başında Hocaefendi’nin bulunduğu hareketi ahlaklı Müslüman bireyi inşa etmek ve bunu bütün dünyaya yaymak ve örnekler oluşturarak insanlığı sürece çekmek noktasında fikri ve içtimai bir topluluk inşa etti. Kendimi bu harekete ait görüyorum.”