Ethem Sancak’tan CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un bütçe görüşmeleri sırasında kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Ethem Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Ethem Sancak’ın açıklaması şöyle:

“CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 18 Aralık’ta TRT-3 ve TBMM TV’nin canlı yayınladığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada şahsıma karşı alenen kötü niyetli ve bilinçli bir şekilde hakaret ve iftirada bulunmuştur. Özkoç bu konuşmasında, toplum nezdindeki gerek şahsi gerek ticari gerekse siyasi kimliğime gölge düşürmek maksadıyla bilinçli bir şekilde iftira ve hakaretlerini defalarca tekrarlamıştır.

Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili Meclis kürsüsünde kendi vatandaşına hakaret etme cüretini göstererek şanlı Meclis kürsüsünün ne amaçla kullanıldığını ortaya koymuştur.

Halka hizmet etmek için seçilmiş bir milletvekilinin vatandaşa hakaret etmesi ve yalan beyanda bulunması kabul edilecek bir tavır değildir.

Söz konusu yalanlar ve iftiralar hakkında avukatlarım aracılığıyla Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesi uyarınca hakaret ve iftira suçundan Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Özkoç, Ethem Sancak'a Tank Palet Fabrikası üzerinden yüklenerek, 'Nitelikli dolandırıcı' göndermesi yapmıştı.

Özkoç şunları söylemişti:

Ethem Sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya ilk önce 751 milyon yani o zamanki kurdan 360 milyon dolara BMC’nin arsa fiyatına BMC'yi verdiler. Bu nitelikli dolandırıcı, ‘Gittim’ dedi Saraya ‘Katar’a beni ortak yapın’ aldı ya 360 milyon doları, Katar'a yarı fiyatına 300 milyon dolara sattı. Bu nitelikli dolandırıcı.

Daha sonra Erdoğan’ın köylüsü Talip Öztürk'e yüzde 25'ini de 150 milyon dolara sattı. Girdi mi cebine 2 ayda 90 milyon dolar. Daha sonra biz bu Ethem Sancak'a ne yaptık; Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize nazır 2 milyon metrekare araziyi bedavaya verdik.

60 milyon altyapı parası verdik, 1.4 milyar lira büyük teşvik verdik, daha sonra 3 milyar dolarlık Altay tankı ihalesini verdik. Bu Ethem Sancak, aradan zaman geçti 3 yıl içerisinde ne fabrikayı yapabildi. Ne de tankı yapabildi.Ne oldu biliyor musunuz 480 milyon dolara kendi hisselerini satıp 330 milyon dolar kar elde edip Tank Paket fabrikasını peşkeş çektiğiniz nitelikli dolandırıcı Ethem Sancak, kayboldu gitti.