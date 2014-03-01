Ethem Sancak: Röntgenciler kara çalmak için olmadık tezgah peşinde

Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ses kayıtlarının röntgencilik olduğunu söyleyerek, kendisine kara çalınmak istendiğini söyledi. “Röntgenciler boş durmuyor. Herkese kara çalmak için olmadık tezgahlar peşindeler” diyen Ethem Sancak, ses kayıtlarını çarpıtarak haber yapan yayın kuruluşları ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak internette yayınlanan ses kayıtları ile ilgili açıklama yaptı.

Ethem Sancak'ın açıklaması şöyle:

“Bu röntgenciler boş durmuyorlar. Herkese kara çalmak için olmadık tezgahlar peşindeler. Hayasızca bir şekilde 2 arkadaşımla yaptığım bir sohbeti bir özel görüşmeyi dinlemişler. Bir biçimde bunu da kara çalmakta kullanmaya çalışıyorlar. Konumum belli, beni bütün toplum biliyor. Neyi ne için yaptığımı herkes biliyor. Saklı gizli hiçbir şeyim yok. Kendi emeklerimle biriktirdiğim bir maddi varlığı ülkenin idealleri ve geleceği için harcamayı karar verdiğimi kaç zamandır söylüyordum. Yazılı ve görsel medyaya sayfa sayfa saatlerce süren demeçlerim oldu. Medya grubunu satın aldığım zaman da bu aleni ve açıktı. Çok şeffaf bir şekilde eski sahibinden gönül rızasıyla el sıkışarak ve paramı ödeyerek aldım. İdeallerim için tamamen basın yayın ilkelerine sadık kalarak bir yayın çizgisi izliyoruz. Dolayısıyla bu kara çalmalar boşadır. Burada zaten hedeflenen ben değilim benim tanıdığım benim mensubu olduğum ve savunduğum prensip ve ilkelerdir. Bunlar da yeni Türkiye‘ye dair fikirler ve ideallerdir. Bu yeni Türkiye fikir ve ideallerinin bir parçayı olmaya çalıştığım için belli ki haramizadelerin arkasındaki güçleri rahatsız ediyor ve kara çalmaya çalışıyorlar.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Bunların da zaten çok kısa bir ömürleri kaldı. Bunlar eski Türkiye’nin posalarıdır. Yeni Türkiye bu posalardan kurtularak geleceği doğru akacak ve bu güçleri ve arkasındaki uluslararası şer odaklarını da altedecektir. Ben bu inançtayım. Onun için kendi sesimi dinlemekten mutlu oldum.”