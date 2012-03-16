Ethem Sancak: İngilizce bilmiyorum ama dev İngiliz şirketini yönetiyorum

T24 - “İngilizce bilmememe rağmen dev İngiliz şirketini yöneten beş kişiden biriyim” diyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, diğer girişimcilerin de korkmadan hedeflerini ortaya koyması durumunda 2023 yılı için öngörülen ekonomik tahminlerin gerçekleşebileceğini söyledi.

Emek Kaplangil'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberi şöyle: Bursa’da bu yıl Kapital ve Ekonomist dergileri tarafından organize edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sancak, 2023 için konulan 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük, 500 milyar dolarlık ihracat ve dünyaya şekil veren 10 ülke arasında Türkiye’nin de olma hedefinin mümkün olduğunu hatta rakamların ihtiyatlı şekilde düşük teleffuz edilmiş olduğunu belirtti.

'Uygarlık ya İstanbul'a ya da Hindistan'a kurulacak'

Zirve kapsamında ‘İş liderleri: Türkiye 2023 hedef ilk 10 ülke’ başlıklı panelde konuşan Sancak şunları söyledi:

“Kapitalizmin tıkandığı bir noktadayız. Bunu aşmanın yolu Asya’nın 4 milyar insanını üretken hale getirmektir. Bu üretim başlarsa bolluk gelir ve kapitalizm düştüğü çukurdan çıkar. Batı bunu, Asya’daki gelişimi destekleyerek ve bizimle de işbirliği yaparak gerçekleşebilir… Uygarlık, New York’tan havalandı ya İstanbul’a ya da Hindistan’a konacak. Ama İstanbul bu noktada daha şanslı görünüyor…“

'İngilizce bilmiyorum ama...'

Sancak, Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflerdeki yol haritasını ise İngilizce bilmemesine rağmen kendisini büyük bir İngiliz şirketinin yönetim kuruluna sokan bakıç açısıyla özetleyerek şunları söyledi:

“Sen Türkiye’nin bu hedefe ulaşması için ne yapıyorsun? diye sorarsanız. Ben ilaç dağıtımı üzerine bir şirket yönetiyorum. Şu anda Asya coğrafyasının bu anlamda en büyük şirketiyiz. Dünyanın en büyük dördüncü ilaç dağıtıcısı İngiliz şirketiyle ortaklığımız var. Aynı zamanda, İngilizce bilmediğim halde o şirketi yöneten beş kişiden biriyim” dedi.

İngiliz firmanın bir aile şirketi olduğunu belirten Sancak, kendisinin bu ailenin mensuplarına yönelttiği “Ben dil bilmiyorum neden beni yönetim kuruluna” alıyorsunuz sorusuna ise “Biz dil bilen adam değil strateji bilen adam arıyoruz” yanıtını aldığını söyledi.

İngilizler akıllı

Sancak, bu sözlerinin ardından, “İngilizler bu konuda bizden akıllı” dedi.

Sancak, İngilizlerle gerçekleştirdiği bu işbirliğinin arkasında ise onlara geleceğe yönelik hedeflerini ayakları yere basan şekilde anlatmasının ve korkmamasının etkili olduğunu vurguladı.

Sancak, her girişimcinin benzer şekilde davranması durumunda 2023 için konulan hedeflerin yakalanabileceğini hatta geride dahi bırakılabileceğinin altını çizdi.