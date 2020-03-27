Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak evine 125 adet Koronavirüs test kiti almış!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve son dönemde sağlık sektöründeki faaliyetleriyle dikkat çeken iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evde yeni tip Koronavirüs testlerini denediği videosu ortaya çıkmasının ardından, Murat Sancak ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıkladı.

Vatandaşlara yeterli sayıda Koronavirüs testi yapılmadığı tartışmalarının ışığında, Sancak grubunun sahibi Ethem Sancak’ın yeğeni ve MT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın, test kitlerini kullanırken görüldüğü video, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Söz konusu videoda parmağında cumhurbaşkanlığı forslu yüzük bulunan Murat Sancak’ın ev ortamında tanı kiti kullanılıyor. Murat Sancak görüntülerde tanı kitlerinin nasıl kullanıldığını da anlatıyor.

125 test, 12 bin 125 TL

Murat Sancak görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" açıklamasını yaptı. Faturada, 125 adet test alındığı ve 12 bin 125 TL ödendiği görülüyor.

"Video bilgim dışında paylaşılmıştır"

Testleri ücret karşılığı aldığını söyleyen Sancak, videonun bilgisi dışında paylaşıldığını ifade etti: "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır."

Sancak Grup sağlık sektöründe de faaliyet gösteriyor

Enerji, tarım ve hayvancılık, inşaat, eğitim, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren Sancak Grup, son dönemde sağlık sektöründe de boy gösteriyor. Liv Hospital, Medical Park ve İstinye Üniversitesi Hastanesi ile çalışan holdingin, MLP Care Sağlık Grubu hisselerinin yüzde 35,01'i halka açıldı.