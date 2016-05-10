Ethem Sancak Beşiktaş yöneticisi mi olacak?

Beşiktaş'ın 15 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği seçimli genel kurulunda, Başkan Fikret Orman'ın 2. başkanlık için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu Ethem Sancak ismini ikna etmek için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Fikret Orman, Saray’a yakın isimlerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor.

Diğer başkan adayı Rüzgar Sağnak’la çekişmesi beklenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı’nın yakın dostu, medya patronu Ethem Sancak’ı 2. Başkanlık için ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.



Tayyip Erdoğan'ın kardeşinden onay çıktı



Henüz son kararını bildirmeyen Sancak’ı yönetimine katmak için Cumhurbaşkanı’nın kardeşi Mustafa Erdoğan’dan destek gören Fikret Orman, geçen yönetimde de yer alan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kuzeni ve AKP’nin sevilen ismi Mevlüt Kocadağ’ın oğlu Emre Kocadağ ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın yakını Umut Güner’le de devam kararı aldı.

Listede AKP'ye yakın çok sayıda isim olacak

AKP ve Cumhurbaşkanı’na yakınlığı ile bilinen Rizeli müteahhit Mehmet Cengiz’le yaptığı telefon görüşmeleri tapelere yansıyan Cemil Kazancı, Recep Tayyip Erdoğan’ın tatilini geçirdiği Antalya Ela Resort’un sahibi Ahmet Akbalık, Bodrum’daki zeytin ağaçlarının kesilmesi ile anımsanan ATO (Ankara Ticaret Odası) Başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci de, Fikret Orman’ın kurullarında yer alacak diğer olası isimler.

Fikret Orman'ın listesine tepki var

Beşiktaş camiasının önde gelenleri Fikret Orman’ın listesinde iktidar partisi AKP ve Saray’a yakın isimlerin sayıca fazlalaşmasına tepkili. “Atatürk’ün kulübüyüz” diyen birçok kongre üyesi, “Beşiktaş her görüşten insanın bulunduğu bir camia. Umarız, laik, demokrat ve Atatürkçü kimliğimizi koruruz” dedi.