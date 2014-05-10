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Ekonomi

Ethem Sancak: Başbakan'ın aradığı babayiğit olmayı hedefliyoruz

Başbakan'ın milli otomobil için aradığı babayiğit olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen işadamı Ethem Sancak, 3 bin 600 kişiye istihdam yaratacaklarını vurguladı

10 Mayıs 2014 13:00

Ege'nin en önemli sanayi kuruluşlarından BMC için ihalede verdiği 751 milyon liralık teklif TMSF tarafından onaylanan ve tesisi devralmak için artık Rekabet Kurulu kararını bekleyen işadamı Ethem Sancak, “Yerli otomobil konusunda da Başbakan'ın aradığı babayiğit olmayı hedefliyoruz. İnşallah gücümüz yeter” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli otomobil üretimi için aradığı "babayiğit" olmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Sancak, "Ege'nin dünya markasını çıkarmaya geliyoruz. Savunma sanayinde tüm dünyaya hitap edeceğiz. Yerli otomobil konusunda da Başbakan'ın aradığı babayiğit olmayı hedefliyoruz. İnşallah gücümüz yeter. Türkiye'de çok vatanser girişimcimiz var, onlarla bir araya gelip işbirliği yapacağız ve ortaklıklar kurup o işi de yapacağız" dedi.

BMC'nin milli otomotiv sanayinin ana unsuru olacak yerli motor üretimi konusunda da önemli aşamalar kaydetmiş durumda olduğunu ifade eden Sancak, "Yüzde 100 yerli motor üretimi için gerekli çalışmaları yapacağız. Egeliler, hiç merak etmesin, onların dilekleri ve umutları doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi. 

 

‘1.5 milyar fon aktaracağız’

 

Yeni Asır gazetesinden Erhan Gülenç’in haberine göre, TMSF'nin BMC'yi devraldıktan sonra 600 civarında kişinin yeniden istihdamını sağladığını dile getiren Sancak, açıkladıkları gibi 2011 yılındaki 3 bin 600 kişilik istihdama ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Sancak, "İşsiz kalan emekçi arkadaşlarımızı işçisiyle mühendisiyle tekrar geri çağıracağız ve hep birlikte BMC'yi ayağa kaldırıp milli ekonomiye kazandıracağız. Bu süreç çok uzamayacak" dedi. BMC'nin en kısa zamanda ayağa kalkmak için en az 1.5 milyar lira civarında bir fon aktaracaklarını dile getiren Sancak, "Katarlı ortaklarımızla birlikte ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

 

‘Demirtaş merak etmesin’

 

Yeni Asır aracılığıyla tüm Egeliler'e seslenmek istediğini dile getiren Sancak, şöyle konuştu: "İzmir ve Egeliler bazı medya organlarındaki karaçalıcılara itibar etmesin. Müsterih olsunlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Türkiye'nin en şeffaf girişimcileriyiz, her şeyimiz ortada. Yan sanayiyi, bayi ağımızı tekrar ayağa kaldırmak için geliyoruz. Bizim BMC'yi Bornova'daki fabrika arazisinde rezidans, konut yapmak için aldığımız iddiaları kesinlikle gerçek değildir. Bu yöndeki kaygısını dile getiren İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş da hiç merak etmesin. Kendisi bizim niyetimizi bilir. Biz burayı arsası için almayı düşünsek ihaleye İzmir'de çok önemli işler yapan inşaat şirketimiz Folkart'la girerdik. Biz buraya milli otomotiv sanayimizin, milli savunma sanayimizin daha da gelişmesine katkıda bulunmak üzere geldik. Kamyon, otobüs, kirpi, zırhlı kamyon gibi mevcut segmentlerde üretim sürecek, bunlara Ar-Ge yatırımlarıyla yenilerini ekleyeceğiz."

 

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