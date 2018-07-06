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"Ethem Sancak bakan olacak" iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan b kabinede partili bakan olmayacağını açıklamıştı

06 Temmuz 2018 18:39

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, AKP yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın Bakanlar Kurulu'nda yer alacağını öne sürdü. Sancak, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün il başkanları toplantısında kabinede partili bakan olmayacağını açıklamıştı. 

Gazeteci Işık, Posta'da yayımlanan bugünkü yazısında, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini 

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