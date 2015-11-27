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ETHA editörü İsminaz Ergün gözaltına alındı

Sokağa çıkma yasağının ardından Silvan'a giden Ergün hakkında "Kürt halkı onurlu barış istiyor" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

27 Kasım 2015 19:22

“Kürt halkı onurlu barış istiyor” başlıklı yazısı sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Ergün gözaltına alındı.

Bianet'in haberine göre, aralarında sendika temsilcilerinin de olduğu gazeteci heyetiyle birlikte Silvan’a giden İsminaz Ergün, inceleme gezisindeki izlenimleri “Kürt halkı onurlu barış istiyor” başlığıyla Atılım’da yayınlayanmıştı. Yazısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ergün, soruşturmaya dair belgeyi teslim almak için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde gözaltına alındı.

ETHA’dan edinilen bilgiye göre, Ergün’e neden gözaltına alındığı bildirilmedi, gazeteci hala nezarette tutuluyor. Ergün "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla ifadesi alınmak üzere, Şehit Tevfik Fikret Karakolu'na götürüldü.

Ergün, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Uğur Güç, Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Sekreteri Turgut Dedeoğlu, Celal Başlangıç, Mehveş Evin, Ayşe Yıldırım, Özgür Korkmaz, Ergun Babahan, Fatih Polat'tan oluşan gazeteciler heyeti, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Silvan ve Lice’de incelemelerde bulunmak için bölgeye gitmişti.

 

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