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Dünya
Deutsche Welle

Eteği uzun diye okula alınmadı

Fransa’da Müslüman bir lise öğrencisi eteği çok uzun olduğu gerekçesiyle iki kez okula alınmayarak eve gönderildi. Kıyafetin, okulun laiklikle ilgili kuralları ihlal ettiği savunuldu.

29 Nisan 2015 23:29

15 yaşındaki Sarah K. adlı Müslüman kız öğrenci, Charleville-Mezieres'deki okuluna eteği çok uzun
olduğu gerekçesiyle alınmadı. Kıyafetinin okullarda laikliğin korunmasını garanti eden yasaları ihlal ettiği
kaydedildi.
2004 yılında çıkarılan bir yasa uyarınca başörtüsü, Yahudi kipası, dikkat çekecek büyüklükte haç ve diğer
görünür dini unsurların kullanımı yasaklanmış, ancak küçük haç gibi belli olmayan bazı sembollere
izin
verilmişti.
Bölgedeki eğitim müdürü Patrice Dutot, “Kız öğrenci dışlanmadı, sadece daha nötr bir giysi giyip geri
gelmesi söylendi. Öyle görünüyor ki babası öğrencinin okula geri gelmesini istemedi” dedi.
L'Union-L'Ardennais adlı yerel gazeteye konuşan Sarah K, başörtüsü takmadığı için mutlu olduğunu ancak
uzun siyah eteğinin belirli bir dini sembol olduğunu düşünmediğini söyledi. Genç kız eteğinin özel bir şey
olmadığını kaydetti.
Gazetenin haberi kısa sürede ulusal ve uluslararası basına da yansıdı. Fransa'da Twitter'da
#JePorteMaJupeCommeJeVeux (Eteğimi istediğimi gibi giyerim) diye bir hashtag
başlatıldı.
Deutsche Welle Türkçe
AFP/AP, BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa MüslümanSarahMüslümanCharleville-MezieresYahudiPatrice DutotTwitterWelle Türkçe AFP/AP BS/HS

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