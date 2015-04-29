Eteği uzun diye okula alınmadı

15 yaşındaki Sarah K. adlı Müslüman kız öğrenci, Charleville-Mezieres'deki okuluna eteği çok uzun

olduğu gerekçesiyle alınmadı. Kıyafetinin okullarda laikliğin korunmasını garanti eden yasaları ihlal ettiği

kaydedildi.

2004 yılında çıkarılan bir yasa uyarınca başörtüsü, Yahudi kipası, dikkat çekecek büyüklükte haç ve diğer

görünür dini unsurların kullanımı yasaklanmış, ancak küçük haç gibi belli olmayan bazı sembollere

izin

verilmişti.

Bölgedeki eğitim müdürü Patrice Dutot, “Kız öğrenci dışlanmadı, sadece daha nötr bir giysi giyip geri

gelmesi söylendi. Öyle görünüyor ki babası öğrencinin okula geri gelmesini istemedi” dedi.

L'Union-L'Ardennais adlı yerel gazeteye konuşan Sarah K, başörtüsü takmadığı için mutlu olduğunu ancak

uzun siyah eteğinin belirli bir dini sembol olduğunu düşünmediğini söyledi. Genç kız eteğinin özel bir şey

olmadığını kaydetti.

Gazetenin haberi kısa sürede ulusal ve uluslararası basına da yansıdı. Fransa'da Twitter'da

#JePorteMaJupeCommeJeVeux (Eteğimi istediğimi gibi giyerim) diye bir hashtag

başlatıldı.

Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP, BS/HS