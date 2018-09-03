Ete 5 lira zam geldi

Şarbon korkusuyla ithal ete ilgi azalınca piyasalar hareketlendi. Sahip oldukları hayvan sayısıyla piyasayı etkileme gücüne sahip firmalar yerli ete son bir hafta içinde 5 lira zam yaptı. Sektörde önümüzdeki günlerde ikinci 5 liralık zam bekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, şarbon nedeniyle başlayan ithal hayvan korkusu, et karaborsacılarını hareketlendirdi. Yerli etteki yüksek talep artışını kâra dönüştürmek isteyen üreticiler, fiyat artışı yapmak için harekete geçti.

Piyasadaki hayvan varlığı ile fiyat belirleme gücüne sahip firmalar, yerli ete bir hafta içinde 5 TL zam yaptı. Önümüzdeki haftalarda da 5 TL'ye varan fiyatlarda yeni bir artırım planı yapılıyor.

Böylece et toptancılarında dana karkas kemikli etin fiyatı 27.5 TL’den 34-35 TL aralığına geldi. Kasaplarda kıymanın fiyatı ise 45-47 TL aralığına yükseldi.

"Antrikot nereye gidiyor?"

Yeni Şafak'ın söz konusu haberinde "İthalatın antrikotu nereye gidiyor" diye sorulurken şu ifadeler kullanıldı:

"Konunun uzmanları ithal et sürecinde devletin denetimini daha da fazla yapmasının önemine dikkat çekiyor. Karkas olarak ithal edilen ve engetre tesislere gönderilen etler kıymalık ve kuşbaşı olarak vatandaşa sunuluyor. Fakat karkas olarak verdiği etin değerli yerlerinin ne olduğu ile ilgili sürecin denetlenmesinin önemine dikkat çekiliyor."