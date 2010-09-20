-ETA'YA KARŞI "SIFIR TOLERANS" MADRİD (A.A) - 20.09.2010 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetiminde iktidarda olan Bask Sosyalist Partisi (PSE) ile hükümete dışarıdan destek veren muhafazakar görüşlü Halk Partisi (PP), 5 Eylül'de ateşkes ilan eden ETA'ya karşı "sıfır tolerans gösterileceğini" açıkladı. Bask özerk yönetimi başkanı olan PSE'nin lideri Patxi Lopez, ETA'nın açıkladığı ateşkesi değerlendirmek üzere PP'nin Bask bölgesindeki lideri Antonio Basagoiti ile bugün bir görüşme yaptı. Lopez ve Basagoiti'nin görüşmesi sonrasında Bask hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Şiddetin sona ermesi sağlanana kadar, ETA ve çevresindekilere karşı sıfır tolerans gösterilmesi ve siyasi kararlılığının sürdürülmesi hususlarında ortak görüşe varılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, ETA'nın ateşkesi ve pazar günü yayımlanan bildirisinde "çözüm için uluslararası arabulucu kabul etmeye hazır olduğunu" duyurması, "yetersiz" olarak değerlendirilerek, Bask halkının ETA'dan tek beklentisinin, "tamamen ortadan kalkması olduğu" ifade edildi. Basagoiti de düzenlediği basın toplantısında, "mevcut Bask hükümetinin ETA'ya karşı mücadelesinin işe yaradığını ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini" belirterek, ETA terörüne karşı yürütülen siyasetin devam etmesini istediklerini söyledi. Öte yandan, İspanya'daki merkez hükümetin sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Maria Terese Fernandez de la Vega da ETA'nın uluslararası arabulucuya hazır olmasını açıklamasıyla ilgili bugün İspanyol gazetecilerin yönelttiğini bir soru üzerine, "ETA'nın yeni hiçbirşey söylemediğini ve bu yüzden yorum yapmaya gerek olmadığını" kaydetti. De la Vega, "Terör örgütü ETA, silah bırakmadıkça açıkladığı hiçbirşeyin değerli olmadığını biliyor" dedi. AB terör örgütleri listesinde olan ETA'nın ateşkesi, İspanya'daki hiçbir siyasi partiyi ikna etmiş görülmezken, yapılan yorumlarda "Bask bölgesinde demokratik çözüm için, ETA'nın kendisini asla öncü olarak görmemesi gerektiği ve örgütün tamamen silah bırakmasından başka bir olasılığın kabul edilemeyeceği" vurgulanıyor.