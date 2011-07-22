-ETA'NIN ESKİ LİDERİNE 377 YIL HAPİS MADRİD (A.A) - 22.07.2011 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA'nın eski askeri lideri "Txeroki" lakaplı Garikoitz Aspiazu, 377 yıl hapis cezası aldı. İspanya'da terör ve organize suçlarla ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme, 2002 yılı Şubat ayında, dönemin Portugalete Belediye Başkan Yardımcısını öldürmeye teşebbüsle yargılanan Txeroki'ye 377 yıl hapis cezası verdi. 2008 yılında Fransa'da yakalanan Txeroki, 2009 yılında soruşturulmak üzere bir süreliğine İspanya'ya getirilmiş daha sonra hakkındaki 5 ayrı suçtan yargılanmak için 2011 Mayıs ayında daimi olarak İspanya'ya iade edilmişti. Portugalete Belediye Başkan Yardımcısı Enrique Ybarra'ya yönelik 2002 yılında düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan 37 yaşındaki Txeroki, verilen 377 yıl hapis ile İspanya'daki ilk cezasını almış oldu. İspanyol yasalarına göre, terör suçuyla yargılanan bir mahkum ne kadar yıl ceza alırsa alsın en fazla 30 ila 40 yıl arasında cezaevinde kalıyor.