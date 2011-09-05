-ETA'nın ateşkesi 1 yılını doldurdu MADRİD (A.A) - 05.09.2011 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA'nın son ateşkes ilanından bu yana 1 yıl geçti. 5 Eylül 2010 tarihinde BBC televizyonuna gönderdiği bir video ile ateşkes ilan eden ETA, geçen 1 yıl içinde bu ateşkesi "kalıcı, genel ve uluslararası alanda doğruluğu teyit edilebilir" düzeye çıkarsa da kendisinden beklenen silah bırakma kararını henüz almadı. Bask ve Navarra bölgelerindeki işadamlarından haraç kesmeyi de bırakan ETA'nın oldukça küçüldüğü ve son yıllarda büyük darbe aldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, 2008 yılından bu yana 336 ETA üyesi yakalanırken, bunlardan 46'sı ateşkesin olduğu son 1 yılda oldu. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, terörle mücadele birimlerine dayanarak verdiği haberde, mevcut durumda ETA'nın aktif durumda sadece 50 teröristinin kaldığını ileri sürdü. Üst düzey bir polis görevlisi, "Az kişi oldukları için faaliyet gösteremiyorlar, yani terör saldırısı yapamıyorlar. Harcamaları büyük oranda düştü ama ekonomilerini düzeltmek için birşeyler yapmak zorundalar. 1990'lı yıllarda ETA'nın yıllık geliri 28 milyon avro civarındaydı, 2010 yılında ise bu 3,1 milyon avroya kadar düştü" açıklamasında bulundu. Bu arada ETA'nın ateşkes ilan etmesinin birinci yılında İspanya ve Fransa İçişleri Bakanları arasında bir toplantı organize edildi. Fransa, ETA'ya karşı mücadelede son yıllarda İspanya'ya büyük destek verdi. İspanya İçişleri Bakanı Antonio Camacho'nun, bugün Paris'te Fransız mevkidaşı Claude Gueant ile yapacağı toplantıda, ETA'ya karşı işbirliğini bir kez daha görüşeceği bildirildi. Öte yandan, ETA'nın son yıllarda aldığı darbelerin mimarı olarak gösterilen, eski İçişleri Bakanı ve gelecek 20 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi adına başbakan adayı olan Alfredo Perez Rubalcaba, ETA'ya karşı elde ettiği başarıyı seçim kampanyasında da kullanıyor. Rubalcaba, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada, "1977 yılından bu yana ilk kez ETA gölgesi altında olmayan bir seçim yapılacak" demişti.