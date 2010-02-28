ETA'nın askeri sorumlusu yakalandı

T24 - İspanyol ve Fransız polisinin ortak opearasyonunda ETA'ya büyük darbe vurulurken, örgütün askeri kanat sorumlusu yakalandı.



Fransa'nın Normandiya bölgesinde, İspanyol ve Fransız güvenlik güçlerinin birlikte düzenlediği operasyonda AB terör örgütleri listesinde olan ETA'nın askeri sorumlusu İbon Gogeaskoetxea ve 2 örgüt üyesinin akalandığı açıklandı.



İspanyol basının haberlerinde, Gogeaskoetxea'nın ETA'nın düzenlediği terör saldırılarında patlayıcı, silah ve araç temin edilmesini sağladığı bildirildi.



Terörle mücadele birimleri kaynaklarına göre de, İbon ve erkek kardeşi Eneko'nun, 1997 Ekim ayında Bilbao kentindeki Guggenheim müzesinin açılışında Kral Juan Carlos'a karşı düzenlenmek istenen ve 1 Bask polisinin ölümüne yol açan saldırıyı organize ettikleri belirtildi.



İspanyol polisi 10 gün içinde Vizcaya ve Girona kentlerinde düzenlediği farklı operasyonlarda 2'şerli gruplar halinde toplam 4 ETA üyesini yakalamıştı.