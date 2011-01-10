-ETA'DAN KALICI ATEŞKES AÇIKLAMASI MADRİD (A.A) - 10.01.2011 - İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, beklendiği gibi kalıcı ateşkeş ilan etti. Bask bölgesinde yayımlanan Gara gazetesinin haberinde, 8 Ocak tarihli bildirisinde ETA, "kalıcı, genel ve uluslararası alanda doğruluğu teyit edilebilir" bir ateşkes ilan ettiğini duyurdu. ETA, Bask bölgesinde "şiddetin sona erip, demokratik sürecin başlatılması" için ateşkesin ilan edildiğini savunsa da, bundan önceki bildirilerinde olduğu gibi çözüm için yine "bağımsız toprak bütünlüğü ve kendi geleceğine karar verme hakkına" vurgu yaptı. ETA, 5 Eylül tarihinde BBC'ye gönderdiği bir videoda hiçbir ayrıntı vermeden sadece "barış sürecini harekete geçirmek için" diyerek ateşkes ilan etmişti. İspanya'da yapılan yorumlarda, ETA'nın yaklaşık 4 ay önceki açıklamasının ardındaki başlıca sebeplerin, İspanyol ve Fransız güvenlik güçlerinin son yıllardaki operasyonlarıyla ETA'nın aldığı büyük darbeler ve 2011 mayıs ayında yapılacak Bask özerk yönetimi ve yerel belediyeler seçimlerine yasadışı Batasuna partisinin de aralarında olduğu Bask'taki ayrılıkçı sol görüşlü hareket İzquierda Abertzale'nin sokulması için bir zemin oluşturma çabaları olduğu savunulmuştu. İspanyol medyası, ETA içinde "şiddeti terk etmeye" ilişkin sözlerin bugüne kadar hiç olmadığı şekilde yükseldiğini ve örgütte bölünmeler olduğunu iddia ederken, İzquierda Abertzale üyeleri de haftalardır ETA'nın kalıcı ve genel bir ateşkes ilan edeceği yönünde görüş açıklıyorlardı. ETA, bugün yayınlanan bildirisinde, Brüksel deklarasyonu olarak adlandırılan bir grup uluslararası arabulucu, Bask bölgesinde yasal olarak faaliyet gösteren EA ve Aralar partilerinin temsilcileri ile İzquirde Abertzale temsilcilerinin geçen aylarda yaptığı "kalıcı, genel ve uluslararası alanda doğruluğu teyit edilebilir ateşkes" çağrısına cevap verdiğini de belirtti. ETA, 1960 Haziran ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 858 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.